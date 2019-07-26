Губернатор вручил трем работникам торговли нагрудные знаки

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26 июля 2019, 17:06Общество
В Пензе 26 июля прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли. В празднике принял участие губернатор Иван Белозерцев.
«Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником. Сегодня на территории области работает свыше 11 тысяч предприятий торговли, в этой сфере трудятся более 50 тысяч человек. От их деятельности зависит очень многое. Представители бизнеса хорошо знают, что очень важно произвести продукцию, но еще важнее ее реализовать. Пензенский малый и средний бизнес показывает хорошие темпы развития, его доля в валовом региональном продукте превышает 30%, эти показатели - выше среднероссийских», - отметил Иван Белозерцев.
Глава региона добавил, что в последние годы сфера торговли стремительно меняется, абсолютно отличаясь от тех стандартов, что были приемлемы еще пару десятилетий назад. Он подчеркнул, что в сфере торговли необходимо повышать зарплату, чтобы квалифицированные кадры не уходили из отрасли.
«Искренне благодарю вас за ваш непростой труд, многие из вас работают в сфере торговли 10-летиями, внося свой вклад в экономическое развитие региона. Уверен, что пензенская торговля будет развиваться и дальше», - подытожил губернатор.
В завершение мероприятия Иван Белозерцев вручил трем представителям отрасли нагрудные знаки «Почетный работник торговли». Также присутствующим вручили грамоты и благодарности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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