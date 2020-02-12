Губернатор вручил тамалинским труженикам тыла юбилейные медали

В 2020 году, который объявлен президентом страны Годом памяти и славы, выпущены юбилейные медали. В честь 75-й годовщины Победы их получат не только те, кто воевал, но и ветераны трудового фронта. В ходе рабочего визита в Тамалинский район губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с тружениками тыла, чтобы лично поздравить и вручить им награды.

Учащиеся тамалинской школы имени Героя Российской Федерации Романа Китанина готовятся к празднованию Дня Победы. Там с 2019 года реализуют проект «А мы из Пензы. Наследники победителей». Своим дедам и прадедам они пишут письма в прошлое, сейчас их слушают и те, кто сам помнит тяготы военных лет. Когда началась война, Марии Пентковской было всего восемь лет. Через два года она вместе с родителями переехала из небольшой деревни в Тамалу. Ребенком трудилась на полях колхоза, чтобы обеспечить фронт продовольствием.

«Мы ходили собирать какой-то кок-сагыз [травянистое растение рода одуванчиков]. Я была в этом деле очень шустрая, больше всех набирала. За это нам платили хлебом, но не помню, сколько давали», - рассказала она.

В годы Великой Отечественной войны Тамалинский район развивался как тыловая база, которая дала стране немало сельскохозяйственной продукции. Ветеранам трудового фронта по случаю 75-й годовщины Победы Иван Белозерцев вручил юбилейные медали. Глава региона напомнил, что награды учреждены указом президента страны, чтобы отдать дань памяти ветеранам, которые внесли большой вклад в освобождение Родины от фашизма.

«Это была страшная война. Да, слава Богу, что немцы не были на территории нашей области, но на фронт отправились свыше 300 тысяч пензенцев, 200 из которых не вернулись назад», - сказал губернатор.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали десять тысяч тамалинцев, свыше четырех тысяч не вернулись домой. За героические подвиги шесть воинов удостоены звания Героя Советского Союза, а уроженец района маршал Советского Союза Николай Крылов получал эту награду дважды.