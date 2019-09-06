Губернатор вручил сотрудникам «скорой» ключи от новых машин

В 2019 году Пензенская область получит 35 новых машин «скорой помощи». Первая партия уже прибыла. Это семь автомобилей марки «УАЗ». Ключи от автомобилей медицинским работникам вручил губернатор Иван Белозерцев. Торжественная церемония прошла возле здания Пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

В автомобилях - все, что нужно для оперативного оказания медицинской помощи: носилки, специальные сумки-укладки, термоконтейнер, который согревает растворы, что осообенно важно зимой, и многое другое. Полностью оснащенные новые автомобили марки «УАЗ» получили фельдшерские бригады из районов Пензенской области.

«Нам необходима машина, именно «УАЗ», потому что, в основном, ездим в деревни, села, где дороги неасфальтированные. Есть уже два автомобиля, нужен был укомплектованный, именно такой, как этот «УАЗ», - сказала фельдшер скорой помощи из Спасского района Юлия Филимонова.

Как оснащены новые «скорые», показали губернатору. Иван Белозерцев вручил ключи от автомобилей медицинским работникам. Семь «УАЗиков» направят в сельскую местность. По одной машине - в Спасский, Городищенский, Каменский, Кузнецкий, Нижнеломовский, Сердобский и Пензенский районы, но это только первая партия. До конца 2019 года в регион поступят еще 20 машин, которые будут приобретены на средства резервного фонда правительства Российской Федерации, и восемь автомобилей закупят за счет регионального бюджета.

«Это, конечно, очень здорово, что специалисты будут выезжать на нормальных автомобилях, вовремя пребывать по вызовам. Это очень важно для наших пациентов, на благо которых мы работаем», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Губернатор напомнил, что регион участвует в национальном проекте «Здравоохранение». Это значит, что условия работы в сфере медицины будут улучшаться по всем фронтам. Это касается также ремонта больниц и зарплаты сотрудников.

«За последнее время нам удалось найти решение и из бюджета Пензенской области скорректировать в сторону повышения заработную плату и работникам, и водителям, и фельдшерам. Так должно быть, потому что это тяжелый труд», - сказал глава региона.

Напомним, что модернизация автопарка машин «скорой помощи» в Пензенской области началась в 2016-м. За это время было закуплено 200 новых спецавтомобилей.