Губернатор вручил школам Пензенской области ключи от новых автобусов

В учебные заведения Пензенской области поступят девять ПАЗов. В районах они заменят школьные автобусы, которые эксплуатируются более десяти лет. На приобретение техники из регионального бюджета было потрачено более 30 миллионов рублей.

Валерий Кузнецов уже семь лет подвозит детей к учебным заведениям Сердобского района.

«В 7:30 выезжаем, ездим в Байку и Салтыково, затем отвозим детей в школу. На новом автобусе хорошо работать, будет меньше ломаться. Одна электроника кругом, но справимся», - сказал он.

Губернатор Иван Белозерцев пожелал водителям безаварийной езды. Все ПАЗы для перевозки детей соответствуют требованиям безопасности. Эта партия обошлась региональной казне в 18 миллионов рублей. Восемь автобусов отправятся в Сердобский, Неверкинский, Тамалинский, Белинский, Лунинский, Нижнеломовский, Пензенский и Мокшанский районы. Еще один будет передан Губернскому лицею.

«Обращались родители, бабушки, дедушки детей, которых мы доставляем в школы, они просили найти возможность приобрести новые транспортные средства, опасаясь за своих детей. Приобретено девять машин, они оснащены ремнями безопасности, есть кнопка экстренного вызова», - рассказал Иван Белозерцев.

В нижнеломовскую школу ребятишек из ближайших сел тоже привозит автобус. Не так давно его маршрут изменился: расширился охват населенных пунктов. У образовательного учреждения - два филиала, транспорт есть в каждом, но некоторые машины уже свое отъездили.

«В селе Вирга новой ГАЗели уже три года, в школе №2 с сегодняшнего дня появится новый автобус. Будем теперь ждать обновления в филиале в селе Лещиново», - сказала директор школы №2 Нижнего Ломова Ольга Меньшова.

Вполне возможно, что новый транспорт сельчане получат уже в 2019 году. Ведь помимо этих девяти автобусов, которые появятся на дорогах муниципалитетов в ближайший месяц, регион закупит еще три за счет регионального бюджета и 49 автобусов - на средства федерального.