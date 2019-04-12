Губернатор вручил пензенским участковым ключи от новых автомобилей

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12 апреля 2019, 19:42Общество
Пензенские участковые уполномоченные полиции получили из рук губернатора Ивана Белозерцева ключи от новых служебных автомобилей. Торжественная церемония прошла у здания правительства региона.
Белые, еще без синей разметки автомобили «Лада Гранта» пойдут на смену отслужившим машинам.
«Они были устаревшей модели и требовали постоянного технического вмешательства. С получением новых автомобилей мы сможем гораздо быстрее добираться до мест происшествий», - сказал старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по Пензе Руслан Янгаев.
Тему более оперативного реагирования на сигналы о правонарушениях развил губернатор Иван Белозерцев. Необходимость как можно быстрее оказаться на месте происшествия сыграла свою роль в том, чтобы руководство области удовлетворило просьбу начальника УМВД об обновлении автопарка полиции.
«Личный состав сотрудников полиции в регионах РФ оптимизирован, сокращен, поэтому надо везде успевать. Для этого после обращения начальника УМВД правительством области было принято решение по обновлению автопарка», - рассказал Иван Белозерцев.
Всего десять автомобилей - получается, по два на каждый из пяти отделов полиции Пензы. Именно так решено распределить поступившую технику. После торжественной церемонии во время общения с людьми в погонах глава региона высказал несколько соображений о том, как лучше оформить новый служебный транспорт.
Обеспеченность транспортом конкретно службы участковых в Пензенской области составляет 86%. Губернатор подчеркнул, что правительство продолжит и в дальнейшем оказывать помощь в материально-техническом обеспечении полиции.
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