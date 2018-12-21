Губернатор вручил пензенским энергетикам благодарности

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 декабря 2018, 16:38Общество
В Пензенской областной филармонии 21 декабря губернатор Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником работников энергетического комплекса региона.
«Хочу сказать вам большое спасибо за ваш труд, за заботу о населении. Без энергетических возможностей, которые вы нам даете, невозможно было такое активное развитие в сельском хозяйстве, промышленности, социальной сфере», - подчеркнул глава региона.
Лучшим сотрудникам отрасли вручили благодарности губернатора, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Благодарю коллективы ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», ООО «ТНС энерго Пенза», Пензенской горэлектросети. Ваша деятельность влияет на рост промышленного производства, развитие бизнеса и территорий. Слаженный труд профессионалов, как мы убеждаемся, направлен на повышение энергоэффективности, внедрение инновационных и энергосберегающих технологий, доступность услуг», - подытожил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 декабря 2018, 19:41В Пензенской области заработала своя ДНК-лаборатория
21 декабря 2018, 19:36В Пензу на турнир по плаванию приехали команды из Франции и Израиля
21 декабря 2018, 19:31В Пензенской области на 4% снизилось число ДТП
21 декабря 2018, 19:19Депутаты приняли бюджет Пензы на 2019 год
21 декабря 2018, 19:16В пензенском ЗакСобре поблагодарили журналистов за работу
21 декабря 2018, 19:09Педагог из Пензы стала абсолютным победителем конкурса профмастерства
21 декабря 2018, 19:06Губернатор помог пензячке разобраться с унаследованным долгом
21 декабря 2018, 19:02Пензенских педагогов научили выявлять суицидальные наклонности