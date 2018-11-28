Губернатор вручил ключи водителям 29 новых маршруток

Теперь поездки между селами и городами Пензенской области станут более комфортными. На автотранспортные предприятия 12 районов поступили новые автобусы малого и среднего класса. Ключи водителям лично вручил губернатор Иван Белозерцев.

Новые автобусы могут выйти на межрайонные и внутримуниципальные маршруты уже 28 ноября. На их покупку в рамках государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» из регионального бюджета было выделено 49 миллионов рублей. Это позволило обновить на 50% подвижной состав 12 муниципальных автотранспортных предприятий.

«Думаю, что мы будем и дальше закупать транспортные средства, так как понимаем, что частники не работают на маршрутах с небольшим количеством граждан, для них они нерентабельны. Я как губернатор, Законодательное Собрание и главы муниципальных образований должны делать перевозку доступной для людей», - сказал губернатор.

Общественный транспорт работает на сжиженном газе, соответствует всем требованиям безопасности, оборудован системами контроля за режимом труда и отдыха водителей, системой ГЛОНАСС, оснащен сиденьями с ремнями безопасности для пассажиров.

«Это экономия. Раньше ездил на «МАЗе», на солярке, а она очень дорогая. Внешний вид автобусов отличный», - отметил водитель транспортного предприятия «Каменское» Александр Маркин.

Глава региона лично осмотрел салоны автобусов, пообщался с водителями и посидел на рабочем месте шофера.

На прощание Иван Белозерцев пожелал водителям безаварийных поездок в сложных погодных условиях.