Губернатор вручил ключи от нового транспорта пензенским лесничествам

На вооружение лесничеств Пензенской области поступила современная техника. Восемь полноприводных автомобилей повышенной проходимости удалось приобрести в рамках исполнения национального проекта «Экология». Покупка необходимой для области техники обошлась бюджету в 29 миллионов рублей. Торжественная церемония вручения ключей от новых машин прошла на площадке областного минлесхоза.

Дизельный двигатель, полный привод, пятиместная кабина, грузоподъемность - почти две с половинной тонны. В кузове - современные инструменты для тушения лесных пожаров. Особо специалисты отметили установку высокого давления «Линда-У». По функциональным возможностям она приближена к полноценной пожарной автоцистерне и может работать даже с загрязненной водой с мелкими частицами, к примеру, из речки.

«Может одновременно работать и с 51-м, и с 25-м рукавом, давление - до 150 атмосфер, емкость - 1100 литров, есть закачивающая помпа, которая может работать автономно. Оборудование на все случаи, - как для тушения низовых беглых, устойчивых пожаров, так и для верховых», - рассказал директор лесопожарного центра Пензенской области Алексей Живаев.

На вооружении пензенских лесничеств никогда не было такой современной многофункциональной лесопожарной техники. Восемь автомобилей приобретены на средства областного бюджета в рамках национального проекта «Экология». Стоимость одной единицы - 3 миллиона 600 тысяч рублей.

«В целом, если посмотреть по ПФО по 2018 году и первому полугодию 2019-го, несмотря на то, что два месяца стояла засушливая погода, мы с вами справились с задачей и не допустили большого возгорания лесных массивов», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«На протяжении последних трех лет с участием губернатора нам ежегодно предоставляют не только лесопожарную технику, но и лесопатрульную, что дает нам право работать лучше, качественнее и эффективнее», - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

В 2019 году на территории региона произошло порядка 70 лесных пожаров на общей площади свыше 210 гектаров. Все они были ликвидированы в первые часы после возгорания. Причиной большинства происшествий стал человеческий фактор.

Новая техника позволит в разы сократить время тушения пожаров. Чтобы испытать все возможности новинок на практике до наступления чрезвычайной ситуации, губернатор рекомендовал задействовать автомобили на противопожарных учениях.