20 ноября 2017, 19:21Общество Губернатор вручил чемпионский пояс победителю «Fight Nights Global» Пенза впервые приняла международный турнир «Fight Nights Global» по смешанным единоборствам и боевым искусствам. В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» бойцы провели 10 бескомпромиссных поединков. В октагоне выступили как молодые, многообещающие спортсмены, так и самые грозные тяжеловесы российского ММА.

Пензенские зрители оказались особенно жадными до зрелищ. Тем более, посмотреть было на что. 79 по счету международный турнир «Fight Nights Global» по смешанным единоборствам впервые провели на Сурской земле.

О масштабе события говорит и то, что внимание многотысячной аудитории в течение шести часов удерживал признанный в России лучшим ведущий спортивных состязаний Александр Загорский. Прямую трансляцию грандиозного бойцовского вечера обеспечивали спортивные федеральные телеканалы.

За поединками в октагоне следил Иван Белозерцев. Губернатор ждал финальный бой, чтобы лично вручить победителю чемпионский пояс.

«Пензенская земля подарила миру великих спортсменов, которые удостаивались высоких званий, олимпийских наград, чемпионатов мира, Европы. Всем желаю хорошего отдыха, а бойцам - хороших, честных, красивых боев», - сказал он.

Область на турнире представили пять бойцов Пензенской федерации ММА, ставшие победителями регионального турнира. Бои, в которых пензенцы не участвовали, оказались для болельщиков не менее интересными.

Девятая по счету и одна из самых ожидаемых встреч турнира - Виктор Пешта из Чехии против белоруса Алексея Кудина. Для Виктора этот бой - дебютный под эгидой «Fight Nights». Сила и техника оказались на стороне чеха - противника он поборол за несколько секунд до окончания первого раунда удушающим приемом.

И, конечно, главное событие вечера, за которым наблюдали поклонники единоборств по всему миру, - бой за чемпионский титул в тяжелом весе. В октагоне были чемпион лиги Сергей Павлович и протеже Федора Емельяненко Кирилл Сидельников.

25-летний Павлович - претендент на звание «Самого опасного человека на планете». Ни один из его соперников не смог продержаться до второго раунда.Так было и в этот раз. Ростовчанин отправил оппонента в нокаут в середине первого раунда. Теперь на счету Павловича - 12 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.

«Я сохранил свой пояс, но на самом деле, как тренеры сказали, было много ошибок. Есть над чем работать, сейчас небольшой отдых, особо расслабляться не будем, будем пахать. В Пензе первый раз, на самом деле, публика шикарная, если честно, мне понравилось. Спасибо!» - рассказал он.

Незнающего поражений и царствующего на чемпионском троне Сергея Павловича поклонники из Пензы еще надолго задержали у «Дизель-Арены», чтобы пообщаться и сделать памятные фото.

Общество

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