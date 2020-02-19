Губернатор вручил 98-летней жительнице Пачелмы юбилейную медаль

19 февраля 2020, 19:12Общество
Юбилейную медаль, выпущенную к 75 годовщине Победы, вручили 98-летней жительнице Пачелмы Татьяне Чернышковой. С почетной миссией к ней в гости приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Столько гостей в доме Татьяна Чернышкова явно не ожидала, поэтому не скрывала эмоций.
«Позвольте вручить вам эту награду, поклониться вам за ваш подвиг, труд и пожелать здоровья, чтоб подольше пожили. Спасибо», - сказал глава региона.
Юбилейные медали выпущены по указу президента страны. Ими в Год памяти и славы наградят ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей - в регионе это почти 11 тысяч человек.
Татьяна Чернышкова попала на фронт в первый же год войны, когда ей было 20 лет. Трудилась путейным рабочим на военно-восстановительном эшелоне Ленинградского фронта.
«Поднимали все на своих плечах. В селе работали, а когда немец начал подходить к городу, нас вывезли оттуда, если бы не эвакуация, мы бы остались в плену», - рассказала Татьяна Чернышкова.
В декабре 2019 года ветеран отметила 98-летие. Татьяна Ильинична призналась, что мечтает дожить до векового юбилея и непременно пригласить почетных гостей.
19 февраля 2020, 19:42Трех жителей Бессоновского района подозревают в серии автомобильных краж
19 февраля 2020, 19:37Пензенский «Дизель» готовится к первому за пять лет матчу в плей-офф
19 февраля 2020, 19:33В Пензенской области может появиться день иностранных языков
19 февраля 2020, 19:29В пензенском УФССП обсудили планы на 2020 год
19 февраля 2020, 19:26Губернаторская капелла вернула в репертуар постановку «Жди меня»
19 февраля 2020, 19:21Пензенские студенты-артиллеристы рассказали детсадовцам о своей службе
19 февраля 2020, 19:18В пензенской офтальмологической больнице будет 4 операционных зала
19 февраля 2020, 19:12Губернатор вручил 98-летней жительнице Пачелмы юбилейную медаль