Губернатор вручил 98-летней жительнице Пачелмы юбилейную медаль

Юбилейную медаль, выпущенную к 75 годовщине Победы, вручили 98-летней жительнице Пачелмы Татьяне Чернышковой. С почетной миссией к ней в гости приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Столько гостей в доме Татьяна Чернышкова явно не ожидала, поэтому не скрывала эмоций.

«Позвольте вручить вам эту награду, поклониться вам за ваш подвиг, труд и пожелать здоровья, чтоб подольше пожили. Спасибо», - сказал глава региона.

Юбилейные медали выпущены по указу президента страны. Ими в Год памяти и славы наградят ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей - в регионе это почти 11 тысяч человек.

Татьяна Чернышкова попала на фронт в первый же год войны, когда ей было 20 лет. Трудилась путейным рабочим на военно-восстановительном эшелоне Ленинградского фронта.

«Поднимали все на своих плечах. В селе работали, а когда немец начал подходить к городу, нас вывезли оттуда, если бы не эвакуация, мы бы остались в плену», - рассказала Татьяна Чернышкова.

В декабре 2019 года ветеран отметила 98-летие. Татьяна Ильинична призналась, что мечтает дожить до векового юбилея и непременно пригласить почетных гостей.