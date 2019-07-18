Губернатор возглавил пензенскую делегацию на межрегиональном форуме

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18 июля 2019, 15:04Бизнесновости
В Санкт-Петербурге проходит форум регионов России и Беларуси. Делегацию из Пензенской области возглавил губернатор Иван Белозерцев.
«Республика Беларусь – важный партнер Пензенской области. На долю Беларуси приходится более 12% регионального экспорта. По итогам 2018 года наш товарооборот вырос почти на треть и составил 57,6 млн долларов, в том числе экспорт - на 24%. Я очень рад, что форум предоставляет возможность регионам России и Беларуси расширить существующие партнерские связи и наладить новые», - подчеркнул Иван Белозерцев.
В пресс-центре регионального правительства сообщили, что между Пензенской областью и регионами Республики Беларусь заключено пять соглашений о сотрудничестве - с Минским, Гомельским, Могилевским и Брестским областными исполнительными комитетами, а также правительством Беларуси, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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