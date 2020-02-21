Губернатор участвует в заседании Совета при полпреде президента в ПФО

21 февраля 2020, 17:06Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 февраля отправился в Тольятти, чтобы принять участие в заседании Совета при полпреде президента в ПФО Игоре Комарове.
Участники совещания обсудят вопрос развития массового детско-юношеского спорта и физической культуры в Приволжском федеральном округе.
В рамках работы Совета также запланировано посещение технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», сообщает пресс-центр регионального правительства. Участники заседания, возможно, посмотрят и турнир по баскетболу, который проходит в Тольятти 20 и 21 февраля. В нем участвует пензенская команда юношей 2006 года рождения. Ребята борются за призы полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 февраля 2020, 19:37В Доме молодежи для пензенских школьников провели патриотическую акцию
21 февраля 2020, 19:33В селе Белынь захоронили останки участника Великой Отечественной войны
21 февраля 2020, 19:21В Пензе прошел отборочный этап игры «Умники и умницы» среди школьников
21 февраля 2020, 19:18Пензенцев научили определять деструктивное поведение у подростков
21 февраля 2020, 19:12В Пензенском госуниверситете выбрали лучшего парня
21 февраля 2020, 19:07В центре Пензы демонтировали старый фонтан
21 февраля 2020, 17:59Пензенец создал порносайт для привлечения внимания
21 февраля 2020, 17:37Белозерцев рассказал о машине своей мечты