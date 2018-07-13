Губернатор: Трудоустройство заключенных имеет социальное значение

Одежду, обувь, украшения и многое другое выпускают не только на заводах и фабриках. Самый широкий круг товаров производят в учреждениях системы исполнения наказаний. Однако трудоустроены всего лишь 30 % заключенных. Проблемы вовлечения в трудовую деятельность спецконтингента и создания новых рабочих мест обсудили в правительстве Пензенской области.

«В системе УФСИН есть хорошие примеры организации производства: заключенные шьют форму, спецодежду, изготавливают строительные материалы, сувенирную продукцию, занимаются металло- деревообработкой, ведут подсобное хозяйство, пекут хлебобулочные изделия, и делают многое другое. Человек должен приносить пользу обществу, а не сидеть просто в камере», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона призвал создавать новые рабочие места. Трудоустройство заключенных, по мнению губернатора, имеет социальное значение. Так, работая, многие из отбывающих наказание смогут в назначенные сроки возместить ущерб потерпевшим, выплатить алименты.