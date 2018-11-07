Губернатор стал почетным гостем окружного форума «Артпространство»

Студенты со всего Поволжья обсуждают возможные варианты преображения Пензы. Молодые люди создают проекты новых объектов и элементов благоустройства в рамках первого окружного форума «Артпространство» (16+).

В рамках проекта - Музей народной песни, авиарий на Ласточкиной горе, молодежный творческий центр, а также современные гостиницы, парки и скверы.

На данный момент, по крайне мере в городе, проекты выполняются локально. Хочется, чтобы территория развивалась планомерно, и все окружение было комфортным», - сказала студентка пятого курса ПГУАС Елена Овчинникова.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который стал почетным гостем окружного форума, высоко оценил работы студентов и предложил разработать еще один важный для областного центра проект - по расширению тротуаров.

Общаясь с участниками форума, губернатор отметил, что 2018 году регион получил из федерального бюджета около 300 миллионов рублей на создание комфортной среды. Чтобы освоить их максимально эффективно, нужны интересные проекты.

«Сегодня развитие архитектуры, ландшафтного дизайна и создание комфортной среды имеет важное значение. Я и мои коллеги понимаем, что без вас это невозможно сделать», - сказал Иван Белозерцев.

В рамках трехдневной образовательной программы 150 студентов из 12 регионов Поволжья примут участие в мастер-классах, круглых столах, создадут проект благоустройства отдельно взятого парка или двора. Форум завершится 9 ноября.