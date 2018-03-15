Губернатор: Сотрудничество с Роскачеством позволит развивать предприятия

Пензенскую область посетил руководитель Роскачества Максим Протасов. В правительстве региона он встретился с губернатором Иваном Белозерцевым. Итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве.

«Сотрудничество даст возможность развивать предприятия и бизнес и, безусловно, выпускать еще более качественную продукцию, которая будет позиционироваться и продвигаться, как в России, так и за ее пределами», - сказал губернатор.

«Чтобы постоянно производить качественный товар, его необходимо постоянно оптимизировать, улучшать бизнес процессы предприятия. Роскачество, как федеральная структура, оказывает в этом огромное содействие», - отметил Максим Протасов.

Организация проводит исследования различных групп товаров - продукты питания, алкоголь, одежда и обувь, бытовая химия и современные гаджеты. В своих мониторингах Роскачество, как правило, изучает потребительские свойства большинства торговых марок, представленных на рынке, то есть проводит самые масштабные исследования в стране.

Финансирование организации осуществляется из федерального бюджета, она создана исключительно в интересах потребителей. Как правило, исследования занимают около двух месяцев. Информация о качестве товаров размещена на сайте системы, также ее можно найти в социальных сетях или скачать специальное приложение, она обновляется еженедельно.