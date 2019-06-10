Губернатор сообщил о назначении Алексея Качана министром

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 июня на оперативном совещании в правительстве сообщил о том, что в должности главы регионального минтруда утвержден Алексей Качан.

«Распоряжением от 29 мая на должность министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области назначен Алексей Андреевич Качан.

До этого он трудился первым заместителем министра экономики Пензенской области, имеет опыт работы в социальной сфере.

Алексей Андреевич, вам нужно разобраться во всех программах, у меня нет сомнений, что вы с этим справитесь», - подчеркнул Иван Белрозерцев.

Напомним, Алексей Качан сменил на посту главы областного минтруда Евгения Трошина, который оставил должность в конце мая по собственному желанию, пишет ИА «Пенза-Пресс».