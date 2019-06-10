Губернатор сообщил о назначении Алексея Качана министром

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10 июня 2019, 10:32Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 июня на оперативном совещании в правительстве сообщил о том, что в должности главы регионального минтруда утвержден Алексей Качан.
«Распоряжением от 29 мая на должность министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области назначен Алексей Андреевич Качан.
До этого он трудился первым заместителем министра экономики Пензенской области, имеет опыт работы в социальной сфере.
Алексей Андреевич, вам нужно разобраться во всех программах, у меня нет сомнений, что вы с этим справитесь», - подчеркнул Иван Белрозерцев.
Напомним, Алексей Качан сменил на посту главы областного минтруда Евгения Трошина, который оставил должность в конце мая по собственному желанию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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