Губернатор снял с должности главврача онкологического центра

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16 апреля 2018, 19:21Общество
Главврач пензенского областного онкологического диспансера лишился своей должности после того, как медучреждение без предупреждения посетил губернатор. Решение снять руководителя с должности Иван Белозерцев озвучил после беседы с одной из пациенток. Женщина пожаловалась на меню в столовой.
Узнав, что в онкологическом центре с рабочим визитом - губернатор, Татьяна Глебова решилась обратиться к нему лично, чтобы поблагодарить врачей за то, как они лечат, и пожаловаться на шеф-повара за то, как он кормит.
«Кормили не овсяной кашей, а неочищенным овсом. Еда - ужасная», - рассказала пациентка областного онкологического диспансера.
«Значит питание зависит от деятельности главного врача. Я направлю сюда рабочую комиссию, и сниму его с должности с сегодняшнего дня», - сказал губернатор.
Незадолго до увольнения главврача задержали по подозрению в получении взятки в один миллион рублей. Такую заботу о своем финансовом благополучии он проявлял на фоне отсутствия ремонта в отделениях, например, хирургическом.
«Отделение ремонтировали четыре-пять лет назад, успели только реанимацию», - рассказал заведующий хирургическим отделением №3 областного онкологического диспансера Фуат Енгалычев.
Губернатор подчеркнул, что в онкодиспансере должна работать обратная связь, чтобы обращения пациентов не сотрясали воздух впустую. А новый главврач получит бюджетную SIM-карту, по которой будут разрешены только рабочие звонки.
«Будем каждый месяц брать распечатку звонков. По этому телефону он должен будет разговаривать только с заместителем и министром здравоохранения и коллегами», - сказал Иван Белозерцев.
В ходе рабочего визита глава региона осмотрел отделения химиотерапии, хирургии и реанимации. И везде существует одна общая проблема - нехватка койко-мест. Загруженность онкоцентра составляет 100%. Каждый день в лечебнице находится 500 больных. В последнее время рак стали чаще выявлять на ранних стадиях. В связи с этим Иван Белозерцев и министр здравоохранения Владимир Стрючков обсудили вопрос строительства нового корпуса для более эффективной работы онкологов.
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