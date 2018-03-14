Губернатор: Систему профобучения необходимо модернизировать

Промышленность в Пензенской области развивается быстрее, чем в целом по России. Состояние и перспективы отрасли обсудили на заседании Ассоциации промышленников региона. В планах на 2018 год - не сбавлять темп, привлекать больше молодых специалистов к работе на предприятиях и повышать среднюю заработную плату.

В Пензенской области на промышленность работают более 200 предприятий, это почти 90 тысяч специалистов, то есть четверть работающего населения региона. Промышленный комплекс стремительно развивается, индекс производства по итогам 2017 года составил 102,6%, это на 1,5% выше, чем по России. Выросла и заработная плата этой отрасли, причем значительно - на 7%.

«Рост заработной платы зависит от объемов выработки, она является показателем увеличения интенсивности труда, показатель роста - порядка 10%», - отметил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Цели на 2018 год - увеличить на 2% по отношению к показателю по стране индекс промышленного производства, не менее чем на 5% повысить объемы отгрузки продукции и на 6% увеличить заработную плату.

Перспективы дальнейшего развития обсудили на заседании круглого стола Ассоциации промышленников Пензенской области. В качестве примера прогресса - предприятие «Маяк» - один из крупнейших в России производителей бумаги и бумажных изделий в 2018-м планирует в два раза увеличить объем выпускаемой продукции, с четырех до восьми миллиардов. Сделать такой рывок удастся после приобретения нового оборудования.

«Будем делать на новой машине флизелин для обоев. Сейчас изготавливаем десять млн кусков покрытия, а сырье завозим из Германии, а благодаря пуску нового оборудования произойдет импортозамещение», - рассказал генеральный директор ОАО «Маяк» Василий Вдонин.

После того, как машину введут в эксплуатацию, появятся новые рабочие места. Сейчас на предприятии 180 сотрудников. По подсчетам экспертов, с увеличением объемов производства откроется 70 вакантных мест. Кстати, подготовка квалифицированных кадров - еще один аспект развития промышленности.

«Такие специальности, как слесарь, токарь и фрезеровщик, к сожалению, сейчас мало востребованы, потому что это, как считают выпускники и в большинстве случаев их родители «грязная» работа», - сказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.



Как отметил губернатор, систему профессионального обучения необходимо модернизировать.

«Есть проблемы в подготовке кадров, но, в то же время, достаточно хороший базовый уровень. Кто хочется учиться - получает образование, если нет, то не заставишь, поэтому нам надо работать и с кадрами, и с преподавателями, делать все, чтобы абитуриенты хотели поступить в высшую школу и впитывать знания», - сказал губернатор.

Повышать престиж рабочих профессий и тем самым привлекать больше способной и желающей работать молодежи - приоритетная задача министерства образования региона. Немалым шагом на пути к этому может стать льготная программа, которую эксперты минобра разрабатывают совместно с министерством промышленности Пензенской области. Преуспевающим молодым специалистам в течение первого года работы планируют выплачивать 20 тысяч рублей плюсом к официальной зарплате.