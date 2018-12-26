Губернатор: Разъяснять людям их права в вопросе ЖКХ должны специалисты

В Пензе прошел II областной форум ЖКХ. На нем обсудили, как выстраивать грамотный диалог между органами власти и населением при формировании комфортной городской среды, что стоит изменить в программе капитального ремонта многоквартирных домов и зачем нужна цифровизация этой сферы.

Внимательно слушали и активно задавали вопросы. Так можно охарактеризовать участников II областного форума «ЖКХ-2018: Проблемы и пути решения». В качестве основных вопросов - включение небольших участков дорог в программу ремонта на 2019 год, подготовка проектов благоустройства, а также развитие общественных мест. К последним, по словам модераторов секций, у специалистов поменялся подход.

«Если несколько лет назад мы видели точечные работы, то сегодня видим комплексный подход к общественным территориям. Благоустраиваются не только маленькие дворы для небольшого количества жителей, но и большие общественные территории», - сказал начальник отдела проектной деятельности правительства Пензенской области Александр Абрашкин.

В регионе проект реализуется с 2017 года .За это время новый облик получили 63 территории. Дальше - больше. Специалисты намерены привлекать умные технологии. В общественных местах появляются не только архитектурные объекты, тротуары и лавочки, но и беспроводной доступ к интернету, система видеонаблюдения, места для зарядки телефонов, датчики загрязненности воздуха и воды. Подобные устройства планируют устанавливать и в многоквартирных жилых домах.

«Мы представляем новый интеллектуальный счетчик с Wi-Fi коммуникацией. Он позволяет всем жителям, в том числе - Пензенской области, с помощью беспроводных технологий и телефона следить за потреблением электроэнергии, и передавать данные в энергоснабжающие компании. Ошибки исключены. Это интеллектуальный учет без вмешательства человека. Передача данных - 100% без искажений», - рассказал менеджер предприятия по производству оборудования для автоматизированных сетей учета электроэнергии из Москвы Михаил Серов.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул, что многие жители не разбираются не только в тонкостях программ благоустройства, но и в целом не знают нормативную базу. Разъяснять их права и обязанности в вопросе жилищно-коммунального хозяйства глава региона поручил специалистам этой сферы.

«Очень важно, чтобы участники форму знали, понимали и могли донести эту информацию до граждан, управляющих компаний, жилищных кооперативов, - с целью довести до людей знание закона, что у них есть такая возможность», - сказал глава региона.

В завершении пленарного заседания участники подвели итоги работы каждой секции. К решению проблем специалисты намерены приступить в январе2019 года.