30 сентября 2019, 15:34Общество

Губернатор рассказал о строительстве нового аэропорта

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал корреспонденту ТАСС Александру Полякову рассказал о том, как решается вопрос  строительства в регионе нового аэропорта.

«Мы начали работать с компанией «Новапорт», прорабатывать это соглашение. Они готовы построить новое здание за свои средства, увеличить количество рейсов и маршрутов в другие города. Меня, конечно, это очень обрадовало. Для пассажира ведь какая разница, кто собственник - правительство области или компания, тем более что многие регионы России передали аэропорты в частую собственность», - сказал глава региона.

Он добавил, что специалисты проанализировали опыт других регионов в этом направлении и увидели, что после смены собственника и строительства новых аэропортов цены на билет выросли. Поэтому пока в этом вопросе необходимо взять паузу.

«Для меня важно, чтобы цена на билеты была комфортной и больше людей могли бы себе позволить летать самолетами. Кроме того, необходимо доработать проект», - подытожил губернатор.

Напомним, пензенский аэропорт нуждается в строительстве нового аэровокзала, чтобы была возможность увеличить его пропускную способность и количество рейсов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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