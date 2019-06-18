Губернатор рассказал о состоянии второго пострадавшего в Чемодановке

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18 июня 2019, 19:41Общество
Ситуация в Чемодановке стабилизировалась. Об этом в ходе видеоконференции сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона также рассказал о состоянии второго пострадавшего во время конфликта.
«У второго пациента, как мне доложил врач областной больницы имени Бурденко, наметилась положительная динамика. Сегодня из областной больницы №6 он переведен в областную больницу имени Бурденко», - прокомментировал губернатор.
Кроме того, Иван Белозерцев сообщил, что основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации. 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка. Продолжаются следственные действия по ранее возбужденным уголовным делам.
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