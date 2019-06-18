Губернатор рассказал о состоянии второго пострадавшего в Чемодановке

Ситуация в Чемодановке стабилизировалась. Об этом в ходе видеоконференции сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона также рассказал о состоянии второго пострадавшего во время конфликта.

«У второго пациента, как мне доложил врач областной больницы имени Бурденко, наметилась положительная динамика. Сегодня из областной больницы №6 он переведен в областную больницу имени Бурденко», - прокомментировал губернатор.

Кроме того, Иван Белозерцев сообщил, что основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации. 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка. Продолжаются следственные действия по ранее возбужденным уголовным делам.