Губернатор рассказал о ходе строительства пензенского цирка. ВИДЕО

Губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram ролик с рассказом о ходе работ по реконструкции пензенского цирка.

«Должен отметить, что пензенский цирк – очень сложный проект федерального подчинения. Но, несмотря на все трудности, связанные с его реализацией, он будет завершен в ближайшие годы. Новый цирк станет настоящим украшением областного центра. У меня в этом нет никаких сомнений», - написал глава региона.

В видео говорится, что в настоящее время завершается возведение монолитных конструкций, начата кирпичная кладка стен цирковой гостиницы. К концу года планируется закончить все наружные работы.

Напомним, 8 ноября Росгосцикрк подписал контракт на 1 267 114 110 рублей с московской компанией «Стройресурс», которая выступает в качестве генерального подрядчика на объекте. Вопросы по реконструкции цирка в Пензе губернатор обсудил с министром культуры РФ Владимиром Мединским в апреле, пишет ИА «Пенза-Пресс».