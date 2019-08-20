Губернатор рассказал о ходе строительства пензенского цирка. ВИДЕО

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21 августа 2019, 10:32Общество
Губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram ролик с рассказом о ходе работ по реконструкции пензенского цирка.
«Должен отметить, что пензенский цирк – очень сложный проект федерального подчинения. Но, несмотря на все трудности, связанные с его реализацией, он будет завершен в ближайшие годы. Новый цирк станет настоящим украшением областного центра. У меня в этом нет никаких сомнений», - написал глава региона.
В видео говорится, что в настоящее время завершается возведение монолитных конструкций, начата кирпичная кладка стен цирковой гостиницы. К концу года планируется закончить все наружные работы.
Напомним, 8 ноября Росгосцикрк подписал контракт на 1 267 114 110 рублей с московской компанией «Стройресурс», которая выступает в качестве генерального подрядчика на объекте. Вопросы по реконструкции цирка в Пензе губернатор обсудил с министром культуры РФ Владимиром Мединским в апреле, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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