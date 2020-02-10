Губернатор рассказал о герое Пензенской области Алексее Босове

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказывает на своей странице в Twitter о героях Сурского края. Делает он это в рамках спецпроекта.

В этот раз глава региона поделился с подписчиками историей о Герое Советского Союза Алексее Босове.

«Алексей Босов - танкист, участник боев у реки Халхин-Гол и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. Война застала его в стенах Военной академии. Погиб в ожесточенном бою в 1941 году в битве под Москвой, вновь совершив подвиг», - написал Иван Белозерцев.

А.Босов командуя батальоном танков "КВ", на Волоколамском шоссе вместе с легендарными панфиловцами отбивал яростные атаки врага. 18 ноября 1941 уничтожив 8 танков, экипаж заметил самолёт-разведчик и раздавил его. Однако наш танк был подожжён термитным снарядом и сгорел с экипажем pic.twitter.com/GmWDXcrZlY — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 10, 2020

Напомним, глава региона сообщил в Twitter о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к нему, пишет ИА «Пенза-Пресс».