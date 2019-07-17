Губернатор рассказал, кто займет место снятого с должности Муругова

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17 июля 2019, 15:37Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter сообщил о том, кто возглавит управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области.
Информация о назначении появилась 17 июля.
«Николай Иванович Сармин возглавил управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области. Многие его хорошо знают, он долгие годы служил в МВД на руководящих должностях, а начинал службу участковым», - отметил Иван Белозерцев в соцсети.
Николай Иванович Сармин возглавил Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области. Многие его хорошо знают, он долгие годы служил в МВД на руководящих должностях, а начинал службу участковым.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 17 июля 2019 г.
Напомним, ранее пост начальника управления занимал Валерий Муругов. 27 мая он был освобожден от должности губернатором из-за того, что, находясь в отпуске, сел за руль пьяным. С мая по июль временно исполнял обязанности главы ведомства Виктор Белов.
Николай Сармин ранее трудился в должности заместителя начальника УМВД России по Пензенской области, является полковником полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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