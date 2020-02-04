04 февраля 2020, 09:31Общество

Губернатор рассказал историю героя Сурского края Николая Мартынова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края.

«Николай Мартынов. В составе разведгруппы переправился через Днепр, подавил несколько вражеских пулеметных точек, лично уничтожил более 10 солдат и офицеров врага. В боях на р. Ингулец был тяжело ранен», - поделился глава региона.

Звание Героя Советского Союза Николаю Мартынову присвоили 19 марта 1944 года.

Напомним, Иван Белозерцев сообщил о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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