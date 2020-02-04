Губернатор рассказал историю героя Сурского края Николая Мартынова

«Николай Мартынов. В составе разведгруппы переправился через Днепр, подавил несколько вражеских пулеметных точек, лично уничтожил более 10 солдат и офицеров врага. В боях на р. Ингулец был тяжело ранен», - поделился глава региона.

Звание Героя Советского Союза Николаю Мартынову присвоили 19 марта 1944 года.

#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Николай

Мартынов, Герой Советского Союза, разведчик. В составе разведгруппы переправился через Днепр, подавил несколько вражеских пулемётных точек, лично уничтожил более 10 солдат и офицеров врага. В боях на р.Ингулец был тяжёло ранен #75летПобеды pic.twitter.com/69Ri6bHjAm — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 3, 2020

Напомним, Иван Белозерцев сообщил о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков, пишет ИА «Пенза-Пресс».