Губернатор рассказал историю героя Сурского края Николая Мартынова

04 февраля 2020, 09:31Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края.
«Николай Мартынов. В составе разведгруппы переправился через Днепр, подавил несколько вражеских пулеметных точек, лично уничтожил более 10 солдат и офицеров врага. В боях на р. Ингулец был тяжело ранен», - поделился глава региона.
Звание Героя Советского Союза Николаю Мартынову присвоили 19 марта 1944 года.
#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Николай— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 3, 2020
Мартынов, Герой Советского Союза, разведчик. В составе разведгруппы переправился через Днепр, подавил несколько вражеских пулемётных точек, лично уничтожил более 10 солдат и офицеров врага. В боях на р.Ингулец был тяжёло ранен #75летПобеды pic.twitter.com/69Ri6bHjAm
Напомним, Иван Белозерцев сообщил о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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