22 декабря 2017, 14:36Общество Губернатор распорядился помочь новому производству в Кузнецке кадрами Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать содействие в подготовке кадров для нового производства в Кузнецке.

Данное поручение губернатор озвучил в ходе посещения производственной площадки на территории «Технопарка Кузнецкий», где приступили к реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству поролона», сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

В ходе осмотра Иваном Белозерцевым отремонтированных корпусов генеральный директор завода дал необходимые пояснения по планируемой организации производственного процесса, заверил, что после выхода на полную мощность предприятие сможет завоевать лидирующие позиции по выпуску поролона в Поволжье.

Глава региона осмотрел отремонтированные корпуса и положительно оценил проводимую реконструкцию старых цехов и потенциальные мощности создаваемого производства, нацелил руководство завода на своевременную подготовку кадрового состава.

«Предприятие перспективное, есть возможность для расширения проекта, создания дополнительных профильных производств. Специалистов необходимо готовить заранее, 600 человек – это немало. И хотя в Кузнецке трудовой потенциал достаточно высокий – людей со средним специальным образованием много, мы готовы оказать вам поддержку и в этом вопросе – если есть такая необходимость, можем организовать целевое переобучение ваших будущих работников под профиль данного предприятия», - пояснил Иван Белозерцев.

Социально-экономическая значимость инвестиционного проекта обусловлена его высокой бюджетной эффективностью – суммарные платежи в бюджеты всех уровней и фонды за 10 лет работы должны составить около полутора миллиардов рублей. Ориентировочная стоимость проекта - порядка 800 миллионов рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/58010/

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