29 ноября 2017, 19:29Общество Губернатор распорядился обеспечить новогодними подарками детей-сирот Как оградить детей от противоправных действий и сделать их жизнь безопаснее. Этот вопрос стал главным на заседании в областной прокуратуре. На межведомственном совещании руководители региональных правоохранительных органов и представители государственной власти обсудили реализацию национальной стратегии в интересах детей. В заседании принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для юных пензенцев - только лучшие условия жизни. Их создают, в том числе - в рамках внедрения «национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», которую утвердил президент Российской Федерации. В частности, в Пензенской области удалось улучшить несколько показателей: сократить количество учащихся во вторую смену в школах региона, открыть несколько учебных и дошкольных учреждений, повысить качество медицинского обслуживания. Кроме того, позитивные тенденции наметились и в работе с детьми-сиротами.

«В период реализации стратегии за счет семейного устройства сократилось число детей-сирот, находящихся в интернатах, снижается детская преступность из года в год», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Вместе с тем, проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, остаются актуальными. Некоторые семьи находятся в трудном социально-экономическом положении. Сохраняются риски, связанные с распространением опасной информации для детей, например, в социальных сетях. Глава региона отметил, что в каждом случае ведомства и органы опеки должны работать максимально слаженно.

«Если есть проблемы в семье, об этом должны знать участковый, полицейский, прокурор, представители общественных организаций и глава сельского поселения, органы опеки, система образования, которая должна сопровождать этих детей, потому что это наша прямая обязанность», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Все слабые места, по убеждению губернатора, должны быть учтены и исправлены. Кроме того, глава региона распорядился, в преддверии праздника позаботиться о малоимущих семьях и детях-сиротах, обеспечив их новогодними подарками.

Общество

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