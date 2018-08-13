Губернатор раскритиковал работу по взысканию долгов за газ

Подготовка к учебному году, отопительному сезону и первые итоги уборочной компании. Эти темы стали основными на заседании в правительстве Пензенской област. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи с главами районов и городских округов.

Совещание в областном правительстве началось с поздравлений. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил пензенских сельхозпроизводителей за высокий темп работ. Аграрии собрали с полей уже миллион тонн зерна. Это второй показатель в Приволжском федеральном округе.

«Немного опережает Татарстан, но посмотрим по итогам года, на какой результат выйдем», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

От сельского хозяйства перешли к образованию. Несмотря на то, что 1 Сентября придется на субботу, во всех общеобразовательных учреждениях региона праздники пройдут. С 1 по 11 класс за парты сядут 126 тысяч школьников - на три с половиной тысячи больше, чем в 2017 году. Первый звонок услышат более 13 тысяч детей.

«В связи с подготовкой детей к новому учебному году в адресной помощи нуждаются 4 тысячи 524 ребенка. По поручению губернатора, в разрезе каждого муниципального образования создан реестр. Мы отслеживаем ситуацию. Прошу подойти к ней с полной ответственностью», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

К началу учебного года готовы 490 образовательных организаций региона из 586. В семи школах завершается капитальный ремонт. По плану, все работы должны выполнить до 15 августа. Однако в трех районах - Бековском, Мокшанском и Камешкирском - не успевают уложиться в срок.

«Некоторые работы, в частности, - утепление крыши, задержатся на неделю, не думаю, что больше», - отчитался глава администрации Бековского района Олег Рачков.

На заседании обсудили и подготовку к отопительному сезону. В Пензе специалисты ПАО «Т Плюс» отремонтировали тепловые сети на пяти участках, на шести работы еще ведутся. Их должны завершить к 20 августа. Проблема, которая в регионе стоит особо остро - задолженность по энергоресурсам.

«На сегодняшний день долги за газ составляют 1 миллиард 168 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим месяцем, они немного уменьшились, но незначительно. В основном, проблема заключается в том, что долги образуются от управляющих компаний - ТСЖ, ЖСК», - рассказал начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Только в Пензе долг управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями составляет более 500 миллионов рублей. Губернатор поручил активнее вести претензионную работу вместе со специалистами Госжилстройтехинспекции и сотрудниками прокуратуры. Кроме того, еженедельно во всех муниципальных образованиях будут проводить совещания по подготовке к отопительному сезону.