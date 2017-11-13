Губернатор раскритиковал работу по обеспечению жильем детей-сирот

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13 ноября 2017, 16:07Общество
В 2017 году в Пензенской области положенную по закону жилищную площадь должны получить 207 человек.
На эти цели в областном бюджете региона заложили 208 млн рублей. Сейчас жилье получили 78 детей-сирот. Органы местного самоуправления Пензенской области заключили муниципальные контракты на приобретение или строительство 144 объектов, по 52 идут аукционы. В ближайшее время объявят торги в Башмаковском, Бековском и Пензенском районах, сообщает пресс-центр областного правительства.
Глава региона назвал ситуацию с подобным затягиванием сроков недопустимой, - пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Вы работаете поверхностно, министры должны организовывать эту деятельность по муниципальным образованиям, а не отдавать всю ответственность главам районов и потом их «поджимать». Это общая задача, которую нужно решать совместно, сопровождать с первого квартала года», – сказал он.
Иван Белозерцев поручил провести селекторное совещание с главами муниципальных образований и активизировать эту работу.
«Нужно знать конкретные проблемы каждого района. Разберитесь, почему жилплощадь до сих пор не передана гражданам, почему дети-сироты не въехали в свои квартиры», – поставил задачу губернатор.
Он распорядился учесть недоработки и сложности 2017 года при планировании аналогичной работы на 2018-й.
«Вы знаете всех, кто стоит в очереди на получение жилья, знаете объем средств на каждый район, надо уже сегодня выстраивать систему и смотреть, какие в муниципальном образовании действуют строительные компании, какие есть жилые дома», – отметил глава региона.
Он призвал обращать внимание на качество жилья, которое приобретается для детей-сирот.
«С задачей вы должны справиться, предоставить все жилые помещения, которые запланированы, закупая по возможности новое жилье – это создание достойных условий для проживания граждан, а также возможности для развития рынка жилья и поддержки строительного комплекса», – резюмировал Иван Белозерцев.
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