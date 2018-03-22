Губернатор раскритиковал работу по борьбе с распространением наркотиков

Ситуация с распространением наркотиков в Пензенской области остается напряженной. Об этом шла речь в областном правительстве. За 2017 год в регионе от употребления психотропных веществ умерло 15 человек.

В 2017-м правоохранителями из незаконного оборота изъято около 180 килограммов наркотиков, в основном, синтетического происхождения. Выросло число острых отравлений от психотропных веществ, 15 человек умерло.

«Это очень тревожная статистика, за которыми стоит жизнь людей, прежде всего, молодежи. На рынке продаются синтетические или дизайнерские наркотики. Идет явный рост их производства, их везут из-за рубежа, Украины, азиатских стран», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Глава региона раскритиковал проводимую в области работу по борьбе с распространением наркотиков. Как отмечают полицейские, - проблема заключается в том, что основная масса запрещенных психотропных веществ продается при помощи интернет-ресурсов.

«В 2017 году заблокировано свыше 100 сайтов распространения наркотиков, также в результате проведенных розыскных мероприятий, задержано 170 участников ОПГ, из них 52 входили в этнические межрегиональные группы», - прокомментировал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.



Кардинально изменить ситуацию можно, уверены правоохранители, если на законодательном уровне ужесточить наказание, вплоть до уголовного, за распространение наркотиков посредством интернет-ресурсов.

«Большая часть распространяется через интернет-сайты, мы пытаемся их закрывать, но появляются новые, вместо одного - два. Результат борьбы почти нулевой, так как действует только административное наказание», - сказал врио начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

В ходе заседания антинаркотической комиссии, губернатор призвал активизировать работу с подрастающим поколением. Профилактические акции следует проводить как со школьниками, так и с родителями.