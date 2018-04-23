Губернатор раскритиковал главу минспорта Григория Кабельского

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 апреля на оперативном совещании поручил зампреду Юрию Денисову активнее работать со спортивными школами, вникая в их проблемы и просьбы.

«У нас много проблем в этой сфере, не оглядывайтесь на министров, встречайтесь с директорами спортшкол, обсуждайте проблемы. Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский периодический бегает от федераций спортивных. Спорт высших достижений - вот его он сопровождает, но его не может быть без обычных школ. Все федерации должны быть на учете, два раза в год проводите встречу с их руководителями», - отметил губернатор.

Он поручил проверить целесообразность сбора средств с родителей при поездках на соревнования, пишет ИА «Пенза-Пресс».