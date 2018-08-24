Губернатор проверил пензенские дома на исполнение программы капремонта

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24 августа 2018, 19:02Общество
В Пензенской области в 2018 году капитально отремонтируют почти на 60 многоквартирных домов больше, чем в 2017-м. От запланированных работ уже выполнены 25%. Их ход проверил губернатор Иван Белозерцев. Одним из объектов, которые посетил глава региона, стал дом в микрорайоне Арбеково. Капитальный ремонт там начали на несколько лет раньше, чем было запланировано.
Сократить ожидание на 14 лет стало возможным, благодаря тому, что в региональной программе капитального ремонта в многоквартирных домах существует норма, которая позволяет изменить срок проведения работ. Главное условие - необходимо провести независимую экспертизу.
«Они провели проверку, сделали заключения, что кровля годна на 35%, затем все документы сдали в региональный фонд», - рассказала председатель ЖСК по улице Рахманинова, 20 Мария Маринцева.
В итоге, спустя всего полгода после того, как комиссия проверила состояние кровли, там начали ремонт. Новая крыша - главное, чего добивались местные жители. Во время дождей в нескольких квартирах на верхнем этаже протекали потолки. Теперь эта проблема позади. Рабочие, в первую очередь, отремонтировали проблемные участки кровли.
Сейчас завершают снимать старое покрытие, на основной площади уже постелили первый слой нового покрытия. Все работы должны завершить к 30 августа. За это время, помимо кровли, также заменят двери. Как идет реконструкция, проверил губернатор, он поблагодарил местных жителей за инициативность.
«Нужно принять решение по внутридворовой территории, но, к сожалению, это не представляется возможным, так как на собрание приходят 15-20% жителей дома. Надо выходить, выбирать время, чтобы все могли высказать свою точку зрения», - сказал губернатор.
Всего до конца года в Пензенской области должны провести капитальный ремонт в 185 многоквартирных домах. Это не только кровельные работы, но также ремонт внутридомовых инженерных систем, подвалов, фасадов, фундамента, а также замена лифтов. Работы уже завершили в 50 многоэтажках.
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