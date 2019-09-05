Губернатор проверил ход ремонта в амбулатории на ул. Пионерской

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06 сентября 2019, 11:34Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 сентября посетил здание амбулатории врачей общей практики на улице Пионерской, где в настоящее время идет ремонт.
Глава региона оценил качество работ и поручил обратить особое внимание на отопительные системы.
«Ищите конструктивные решения, регулируйте и промывайте батареи, чтобы не было сбоев в работе с началом холодного сезона», - цитирует слова губернатора пресс-центр облправительства.
Также Иван Белозерцев распорядился создать возле здания парковочные места, чтобы пациенты на автомобилях могли поставить машины и пойти на прием.
В пресс-центре напомнили, что в здании предполагается разместить круглосуточный пункт оказания медпомощи. Ремонт планируют завершить до конца 2019 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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