Губернатор проверил ход ремонта в амбулатории на ул. Пионерской

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 сентября посетил здание амбулатории врачей общей практики на улице Пионерской, где в настоящее время идет ремонт.

Глава региона оценил качество работ и поручил обратить особое внимание на отопительные системы.

«Ищите конструктивные решения, регулируйте и промывайте батареи, чтобы не было сбоев в работе с началом холодного сезона», - цитирует слова губернатора пресс-центр облправительства.

Также Иван Белозерцев распорядился создать возле здания парковочные места, чтобы пациенты на автомобилях могли поставить машины и пойти на прием.

В пресс-центре напомнили, что в здании предполагается разместить круглосуточный пункт оказания медпомощи. Ремонт планируют завершить до конца 2019 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».