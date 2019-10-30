Губернатор проверил ход капремонта учреждений Кузнецкого района

В Кузнецком районе улучшают условия для жизни граждан. Ежегодно предприятия участвуют в областных программах грантовой поддержки, а в объектах социальной сферы проводят капитальный ремонт. Несколько обновленных учреждений в рамках рабочей поездки посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Ребята из детской музыкальной группы культурно-досугового центра в селе Махалино были готовы продемонстрировать все, чему они успели научиться в кружке. В этом году количество детей в секциях выросло. Одной из причин стало создание комфортных условий благодаря участию учреждения в госпрограмме «Развитие культуры и туризма в Пензенской области».

В здании заменили окна, двери, обновили крышу и всю систему отопления, а также провели текущий ремонт в кабинетах. Всего на капремонт было выделено около четырех миллионов рублей. Учреждение посетил глава региона. В первую очередь, он встретился с представителями старшего поколения, которые занимаются скандинавской ходьбой.

«На следующий год мы заложим средства в бюджете и будем одевать вас. Чтобы была одинаковая одежда, и вам было комфортно», - рассказал Иван Белозерцев.

Обновят и техническое снаряжение - в следующем году для всех участников кружка приобретут спортинвентарь. Кроме этого, до конца года благодаря процедуре дополнительного конкурсного отбора центр получит звуковое, световое и музыкальное оборудование почти на полтора миллиона рублей.

Улучшат условия и в образовательной школе села Ульяновка. На территории действуют два корпуса из трех. Строительство последнего заморожено с 2005 года. Планируется, что в корпусе разместят актовый и спортивный залы, пищеблок и столовую. Глава региона распорядился разработать новую проектно-сметную документацию с учетом нынешнего состояния третьего блока и приступить к работам в следующем году.

Помочь пообещали и местным сельхозпредприятиям. Одно из них занимается обработкой пахотных земель в селе Никольское. Сейчас на них выращивается озимая и яровая пшеница, просо, кукуруза, ячмень. Кроме этого, предприниматель собирает документы на строительство молочного комплекса. Иван Белозерцев поручил сопровождать новый проект региональному минсельхозу.

Губернатор также посетил небольшое крестьянско-фермерское хозяйство и предприятие по производству хлебобулочных изделий в селе Бестянка. В последнем в 2019 году владельцы запустили производство полуфабрикатов: домашние пельмени, чебуреки, тефтели - всего 16 наименований. Однако пока бизнесмены испытывают некоторые трудности.

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства подобрать варианты реализации продукции в местных торговых сетях, а также оказать помощь в приобретении недостающего оборудования в рамках действующей программы поддержки сельхозпроизводителей.

В завершении рабочей поездки Иван Белозерцев встретился с гражданами. Традиционно, в списке вопросов были проблемы, связанные с качеством дорог, установкой освещения вдоль них, а также оказанием медицинских услуг. В селе Татарский Канадей на 2500 тысячи человек - всего один небольшой ФАП. Глава региона поручил региональному министерству здравоохранения разработать проектно-сметную документацию на строительство врачебной амбулатории. Решение других вопросов, поступивших в ходе приема граждан, Иван Белозерцев взял под личный контроль.