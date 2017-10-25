Жители Лунино попросили губернатора ускорить ремонт плотины

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 октября 2017, 19:22Общество
В ходе визита в Лунинский район губернатор Пензенской области провел личный прием граждан. На него записались около десятка человек. Встреча прошла в здании районной администрации.
Проблемы, с которыми обращались к губернатору в Лунинском районе, были совсем не личными, а скорее общими. Почти каждый пришел, говорил от имени всех жителей своего села.
Татьяна Гришина попросила построить в Липовке детскую площадку. Иван Белозерцев поручил главе администрации Лунинского района включить населенный пункт в проект по формированию комфортной городской среды и до 1 июня 2018 года построить детский игровой городок.
«Я включу ваш район в 2017 году. Готовьте проектно-сметную документацию, предложения», - сказал глава региона.
Жители села Ломовка тоже готовы участвовать в программах по благоустройству. Об этом главе региона сообщила Лидия Салмина. Сейчас их главная проблема - темнота. В селе совсем нет уличного освещения.
Как сообщил Иван Белозерцев, установка светоточек в Ломовке запланирована на 2019 год. Однако пообещал, что возле школы уличное освещение сделают раньше, в 2018-м.
Сергей Смагин пришел к губернатору от имени местного общества охотников и рыболовов. Их тревожит состояние плотины пруда в рабочем поселке Лунино.
По словам главы регионального минлесхоза Александра Москвина, плотина была признана аварийной еще в 2015 году. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта готова, к работам должны приступить в 2019-м. Губернатор пообещал по возможности ускорить этот процесс. На днях специалисты должны выехать на место и определить, масштаб проблемы.
25 октября 2017, 19:32В Пензе студентов-иностранцев учат жить в России
25 октября 2017, 19:31Двое бессоновцев не прошли испытание медными трубами
25 октября 2017, 19:28В Пензенской области готовятся к продажи новогодних елок
25 октября 2017, 19:22Жители Лунино попросили губернатора ускорить ремонт плотины
25 октября 2017, 19:19Учитель пензенских чиновников отмечает 70-летие
25 октября 2017, 19:11В Пензенской области увеличился объем зернохранилищ
25 октября 2017, 19:03Жители Пензенской области могут насладиться видами Кузнецка на фотовыставке
25 октября 2017, 17:59В Бековском районе двое жителей незаконно охотились на кабана