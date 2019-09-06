Губернатор провел личный прием граждан

В Пензе состоялся единый день приема граждан. Губернатор Иван Белозерцев поручил провести его во время «прямой линии», в ходе которой от горожан поступила масса жалоб на местные власти. Личный прием провел и сам Иван Белозерцев - в администрации Железнодорожного района Пензы.

Несмотря на то, что единый день приема граждан был объявлен только для Пензы, рассказать о своих проблемах лично губернатору захотели и сельские жители. Так, Нина Михайловна Свинаренко приехала из Бессоновского района. Ее жалоба - от лица всех жителей села. По ее словам, уже пять лет дорога, соединяющая Блохино и Полеологово, нуждается в ремонте.

«По ней уже не ездят, потому что невозможно, только по обочине и пока хорошую погоду», - рассказала она.

Как объяснил глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев, к ремонту этой дороги приступили в 2019 году. Проасфальтировали два километра, правда, это только половина. На остальную работу требуется более 15 миллионов рублей.

«Мы в 2020-м закроем вторую часть дорог в первом полугодии. Я лично возьму на контроль. Александр Георгиевич [Гришаев], помогите им», - поручил глава региона.

В 2020 году должны сделать и внутриквартальные дороги в микрорайоне Заря Пензы. С этой просьбой к губернатору обратилась многодетная мама Юлия Вдовина.

«Нам приходится с тремя детьми в школу километр идти по грунту. У нас улица Надежды, а улицу Вигель планировали в 2019-м сделать, но почему-то отменили ремонт», - рассказала она.

«Конечно, мы настроены на то, чтобы развивать и ремонтировать дороги в этом микрорайоне. Это зона ответственности власти города», - ответил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил городской администрации выехать в микрорайон Заря в течение двух недель и на месте разобраться в ситуации.

Всего во время приема граждан глава региона рассмотрел 15 обращений жителей области. Среди вопросов - улучшения жилищных условий, оплата за вывоз мусора, назначение социальных выплат. Каждое обращение глава региона взял под личный контроль.