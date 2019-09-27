Губернатор просит пезненцев сообщить о некачественном капремонте домов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой сообщить ему о некачественном ремонте многоквартирных домов, а также о местах незаконной торговли алкоголем.

Об этом глава региона написал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, данным темам будет посвящена видеоконференция с главами муниципальных образований 30 сентября.

«Если у жителей есть данные о месте незаконной торговли алкоголем или ремонт делается некачественно, долго, пишите на vopros058@bk.ru», - отметил Иван Белозерцев.

30 сентября проведу ВКС с главами. Среди вопросов: пресечение незаконного оборота алкоголя и реализация программы капремонта многоквартирных домов. Если у жителей есть данные о месте незаконной торговли алкоголем или ремонт делается некачественно, долго. Пишите на vopros058@bk.ru — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 27 сентября 2019 г.

Отметим, что вопросы, посвященные капитальному ремонту, прозвучали также от нескольких депутатов Гордумы на сессии 27 сентября. Обсуждение темы инициировал Александр Трутнев.

«Хотел бы через Думу повлиять на решение этого вопроса. Срок закрытия крыши - 70 дней, а они стоят раскрытые по шесть месяцев. И таких крыш в городе - больше 80, а скоро зима. Нужно этот вопрос решать», - подчеркнул народный избранник.

Его поддержала депутат Людмила Коломыцева.

«У меня тоже есть вопросы к региональному фонду капитального ремонта. В частности, дома № 14 на ул. Лобачевского и №3 на ул. Докучаева исключили из программы. Они действительно нуждаются в ремонте, но заключение экспертизы таково, что их нужно исключить. При этом нет решения о признании домов аварийными. Давайте пригласим представителей фонда, чтобы разобраться в ситуации», - призвала она.

Глава города Владимир Мутовкин подчеркнул, что депутаты не будут «сидеть и смотреть на раскрытые крыши» - будут приложены все усилия в рамках полномочий Думы, чтобы решить вопрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».