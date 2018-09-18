Губернатор прокомментировал ситуацию с гибелью подростка из-за драки

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18 сентября 2018, 13:33Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter отреагировал на ситуацию с гибелью подростка из-за драки. По версии следствия, причиной конфликта стала ссора из-за девушки.
«На прошлой неделе погиб в результате драки юноша. Страшная трагедия. Я обратился к прокурору области с просьбой взять дело под личный контроль. У подростковой жестокости всегда есть причины, надо понять, каковы они, сделать выводы, чтобы исключить саму возможность повторения», - написал он.
Напомним, драка произошла среди подростков в одном из дворов. Юношу сильно избили. Утром парень пришел на занятия, однако там ему стало плохо, и он ушел домой, где умер. На парня, которого подозревают в причастности случившегося, завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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