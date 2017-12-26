Губернатор прокомментировал историю с «ЗИФом»

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26 декабря 2017, 16:07Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции 26 декабря сообщил, что делается для возрождения предприятия на территории завода «ЗИФ».
Глава региона напомнил, что предприятие было проблемным, были задержки по налогам, по зарплате, был инициирован отзыв лицензии, но она сама по себе истекла.
«Что мы сделали: станки мы забрали в областную собственность. Цена вопроса - 5 млн рублей. Ведем переговоры с министерством обороны, чтобы восстановить производство изделий уже другой компании, но с нашими рабочими. Вместе с членами правительства боремся, чтобы площади «ЗИФа» и «ЗИФа Плюс» перешли в областную собственность. Я против того, чтобы пришел инвестор из другого региона на эту землю. Мы сможем эффективно использовать ее», - рассказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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