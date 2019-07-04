Губернатор призвал жителей сообщить о проблемах с водой

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter обратился к жителям региона с просьбой сообщить о проблемах с водой.

«К вопросам оперативного совещания серьезно готовлюсь.8 июля заслушаю вопрос об обеспечении водоснабжением населенных пунктов. Читаю служебную записку с мерами, принятыми по обращениям. Если ваша проблема с водой не решилась, напишите кратко на почту vopros058@bk.ru. Обращения читаю сам», - написал он.

Как ранее сообщало информационное агентство, серьезные проблемы с водоснабжением – в поселке Мичуринский. Из-за неполадок с башней люди без воды - больше месяца. В настоящее время начали бурение новой скважины. Также сложная ситуация была в Васильевке, пишет ИА «Пенза-Пресс».