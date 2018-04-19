Губернатор призвал врачей активнее привлекать население к диспансеризации

2018 год для пензенских медиков будет напряженным. В том плане, что из федерального бюджета выделены значительные деньги и их нужно успеть освоить за оставшиеся восемь месяцев. К тому же, порядок их расходования пока не утвержден. Поэтому регион сам должен и уже готовит к реализации несколько проектов, среди которых детство, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, первичная медико-санитарная помощь.

«Предстоит достаточно сложная, напряженная работа. Надеюсь, что с учетом прошлых лет удастся выполнить все задачи. У нас нет права снизить наработанные показатели, напротив, надо удержать достигнутые», - сказал министр образования Пензенской области Владимир Стрючков.

О показателях говорил и губернатор. Больше всего о смертности и продолжительности жизни. В частности, за последние два года первый показатель удалось снизить, а второй поднять до 73 лет. Во время встречи коснулись и недавней истории с задержанием бывшего главного врача онкологического центра. Губернатор предупредил, что ни о каких сомнительных сделках и речи быть не может, особенно при закупках лекарств и оборудования.

«Нужно делать централизованные закупки, выстроить эту систему через уполномоченный склад. Как-то иначе поставлять лекарственные препараты вовремя, но строго в соответствии с федеральным законом», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В завершении совещания собравшиеся затронули тему выявления онкологии на ранних стадиях. В качестве примера привели несколько случаев, когда рак удавалось обнаружить у пациентов во время диспансеризации. Губернатор призвал врачей активнее привлекать население к бесплатному обследованию.