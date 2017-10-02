Губернатор призвал усилить работу по привлечению пенсионеров к спорту

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02 октября 2017, 12:37Общество
В Пензенской области во всех муниципальных образованиях нужно усилить работу по привлечению старшего поколения к спорту. Об этом в ходе планерки в правительстве региона 2 октября заявил губернатор Иван Белозерцев.
Он напомнил, что в рамках Всероссийской Спартакиады пенсионеров, проходившей в регионе 29 сентября - 1 октября, состоялось заседание экспертного совета Комитета Совета Федерации.
«Несмотря на то, что мы являемся лидерами в России по вовлечению в спорт молодежи и старшего поколения, нужно усиливать работу. Благодаря спорту люди будут меньше болеть и дольше жить», - сказал глава региона.
Он поручил главам администраций муниципальных образований в октябре провести рабочие встречи, чтобы обсудить мероприятия по привлечению к систематическому занятию спортом пенсионеров.
«Объекты у нас есть для круглогодичных занятий. К тому же, бассейны в районах полупустые, нужно их заполнить. Мы обязаны улучшать положение дел на местах», - подчеркнул губернатор.
Иван Белозерцев поручил членам кабмина взять ситуацию на контроль, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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