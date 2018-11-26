Губернатор призвал уделить особое внимание пожарной безопасности

Пожар в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области унес жизни двух человек. Женщины-инвалида 84-х лет и 48-летнего мужчины, ее сына. В местной администрации о семье отзываются положительно, в свою очередь, специалисты регионального управления МЧС говорят, что наиболее вероятной причиной пожара стало неправильное использование электроприборов.

Едкий дым не оставил пожилой женщине-инвалиду и ее сыну шансов. Обоих пожарные успели эвакуировать до полного выгорания жилых комнат, но спасти людей не удалось. Срубовый дом начал гореть с веранды. В областном ГУ МЧС замечают, что этот летальный случай - еще один пример неправильного обращения с электроприборами.

«В ходе проведения следственных действий было установлено, что наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования», - прокомментировал начальник отдела управления надзорной деятельности профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

Сезонные пожары из-за электроприборов - еще и проблема контроля. Губернатор Иван Белозерцев призвал чиновников организовать профилактическую работу с населением и активизировать проверку состояния бытовых приборов и сетей. Ее итоги будут подведены в конце декабря.

«Если провода оголены и не менялись вместе со счетчиком с советского времени, то нужно обратить на это внимание. Не стоит ждать, пока люди сгорят. Мы обязаны сохранять жизнь и здоровье людей», - отметил глава региона.

Статистику сезонных пожаров продолжили возгорания в Каменке, там в огне погибли двое детей, а также в Кузнецке. Причиной пожарные называют нарушение правил использования приборов обогрева.