Губернатор призвал системно подойти к подготовке к Новому году

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28 октября 2019, 12:34Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 октября на оперативном совещании в региональном правительстве поручил членам кабмина начать подготовку к новогодним праздникам.
По его словам, в каждом муниципальном образовании нужно провести системную работу по оформлению улиц, организаций, проведению елок. На особом контроле должна быть подготовка новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, как стало известно ранее на аппаратном совещании в мэрии Пензы, в областном центре появится инсталляция «2020». Также установят прожекторы для подсветки деревьев и световые консоли на столбах. Будут залиты горки и катки. Монтаж елки на площади Ленина начнут в начале ноября.
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