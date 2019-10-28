28 октября 2019, 12:34Общество

Губернатор призвал системно подойти к подготовке к Новому году

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 октября на оперативном совещании в региональном правительстве поручил членам кабмина начать подготовку к новогодним праздникам.

По его словам, в каждом муниципальном образовании нужно провести системную работу по оформлению улиц, организаций, проведению елок. На особом контроле должна быть подготовка новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, как стало известно ранее на аппаратном совещании в мэрии Пензы, в областном центре появится инсталляция «2020». Также установят прожекторы для подсветки деревьев и световые консоли на столбах. Будут залиты горки и катки. Монтаж елки на площади Ленина начнут в начале ноября. 

Общество
просмотров 82

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ