Губернатор призвал противостоять распространению идеологии экстремизма

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 декабря 2017, 17:38Общество
В Пензе 28 декабря состоялось заседание консультативного Совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями.
В ходе заседания участники отметили необходимость стабилизации действий представителей мусульманских объединений, правоохранительных ведомств и органов власти в условиях напряженной международной ситуации, с учетом угроз, исходящих от радикального исламизма, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Мы должны совместно противостоять распространению идеологии экстремизма, не допускать появления в мечетях запрещенной экстремистской литературы, призывающей пензенскую молодежь нарушать российское законодательство, совершать необдуманные поступки.
Вы являетесь духовными лидерами для прихожан, кто еще приобщит их к ценностям традиционного ислама, удержит от трагических последствий экстремизма? Такие примеры, к сожалению, есть – они известны, когда молодые люди, поддавшись агитации нелегальных печатных изданий, определенных групп в социальных сетях подвергались негативным воздействиям, бросали все, становились членами экстремистских организаций. Прозрение наступало, но слишком поздно, когда уже разрушались семьи, кто-то погибал или совершал преступление. Профилактическую работу с молодежью необходимо усилить», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона поручил принять меры по укреплению централизации мусульманских религиозных сообществ, ужесточить контроль исламской литературы, работать с молодыми людьми.
Также участники обсудили вопрос завершения строительства главной мечети региона.
Губернатор распорядился запланировать на январь рабочий выезд на строительную площадку мечети для оперативного решения необходимых вопросов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 декабря 2017, 17:38Губернатор призвал противостоять распространению идеологии экстремизма
28 декабря 2017, 17:06Пензенские врачи пришили рабочему пальцы
28 декабря 2017, 16:38В Пензе прошел турнир по спортивной аэробике
28 декабря 2017, 16:07В Пензенской области хотят создать центр для одаренных детей
28 декабря 2017, 15:36На трассе «Пенза-Лунино» в аварии погиб мужчина
28 декабря 2017, 15:08Пензенскую заправку подозревают в подражании «Лукойлу»
28 декабря 2017, 14:37Пензенец угрожал взорвать дом
28 декабря 2017, 14:06На улице 40 лет Октября в аварии пострадал мужчина