Губернатор призвал пензенцев проголосовать за новое название аэропорта

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13 ноября 2018, 09:31Общество
Пензенский аэропорт достоин имени Лермонтова, считает губернатор Иван Белозерцев. Он призвал жителей региона принять участие в проекте «Великие имена России» (6+).
«Лермонтов на пензенской земле рос и сформировался как личность. Мы имеем полное право на то, чтобы его именем назывался наш аэропорт», - цитирует губернатора пресс-центр облправительства.
Идею присвоить пензенскому аэропорту имя Лермонтова поддержал российский режиссер Никита Михалков. За право носить имя великого поэта с Пензой борется аэропорт Минеральных Вод.
Отдать свой голос за присвоение аэропорту имени одного из великих пензенцев можно до 30 ноября. В Пензе в финал вышли имена Михаила Лермонтова, Виссариона Белинского и Александра Куприна.
Проголосовать можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800-707-93-17, на сайте www.великиеимена.рф, в социальных сетях: https://vk.com/velikieimena, https://ok.ru/velikieime, в мобильных пунктах - в аэропорту г. Пензы (ул. Центральная, 2), на железнодорожном вокзале станции Пенза-I, в торговых центрах Пензы «САНиМАРТ», «Пассаж», «Коллаж» и «Красные холмы», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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