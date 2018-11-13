Губернатор призвал пензенцев проголосовать за новое название аэропорта

«Лермонтов на пензенской земле рос и сформировался как личность. Мы имеем полное право на то, чтобы его именем назывался наш аэропорт», - цитирует губернатора пресс-центр облправительства.

Идею присвоить пензенскому аэропорту имя Лермонтова поддержал российский режиссер Никита Михалков. За право носить имя великого поэта с Пензой борется аэропорт Минеральных Вод.

Отдать свой голос за присвоение аэропорту имени одного из великих пензенцев можно до 30 ноября. В Пензе в финал вышли имена Михаила Лермонтова, Виссариона Белинского и Александра Куприна.

Проголосовать можно по бесплатному телефону горячей линии 8-800-707-93-17, на сайте www.великиеимена.рф, в социальных сетях: https://vk.com/velikieimena, https://ok.ru/velikieime, в мобильных пунктах - в аэропорту г. Пензы (ул. Центральная, 2), на железнодорожном вокзале станции Пенза-I, в торговых центрах Пензы «САНиМАРТ», «Пассаж», «Коллаж» и «Красные холмы», пишет ИА «Пенза-Пресс».