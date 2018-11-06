Губернатор призвал пензенцев активнее голосовать за имя для аэропорта

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06 ноября 2018, 19:36Общество
Иван Белозерцев призвал жителей города активнее голосовать за один из вариантов названия для пензенского аэропорта.
По мнению главы региона, присвоение воздушной гавани имени выдающегося земляка поспособствует развитию области в новом туристическом ключе.
«Пензенский регион этого достоин, потому что его знают, и не только среди областей Российской Федерации, но и стран Западной Европы. Оттуда едут люди, чтобы погрузиться в историю и культуру нашего региона, посетить достопримечательности», - отметил губернатор.
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