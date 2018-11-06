Губернатор призвал пензенцев активнее голосовать за имя для аэропорта

Иван Белозерцев призвал жителей города активнее голосовать за один из вариантов названия для пензенского аэропорта.

По мнению главы региона, присвоение воздушной гавани имени выдающегося земляка поспособствует развитию области в новом туристическом ключе.

«Пензенский регион этого достоин, потому что его знают, и не только среди областей Российской Федерации, но и стран Западной Европы. Оттуда едут люди, чтобы погрузиться в историю и культуру нашего региона, посетить достопримечательности», - отметил губернатор.