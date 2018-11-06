06 ноября 2018, 19:36Общество

Губернатор призвал пензенцев активнее голосовать за имя для аэропорта

Иван Белозерцев призвал жителей города активнее голосовать за один из вариантов названия для пензенского аэропорта.

По мнению главы региона, присвоение воздушной гавани имени выдающегося земляка поспособствует развитию области в новом туристическом ключе.

«Пензенский регион этого достоин, потому что его знают, и не только среди областей Российской Федерации, но и стран Западной Европы. Оттуда едут люди, чтобы погрузиться в историю и культуру нашего региона, посетить достопримечательности», - отметил губернатор.

Общество
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