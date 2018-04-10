Губернатор призвал не затягивать с наведением порядка у Спасского собора

В строящемся Спасском кафедральном соборе приступили к облицовке цоколя здания и колокольни. В ходе рабочего совещания на строительной площадке губернатор Пензенской области узнал, какие вопросы пока остаются нерешенными. Иван Белозерцев призвал подрядчика работать активнее, чтобы к началу сентября 2018 года успеть благоустроить территорию возле возводимого храма.

Штукатурно-малярные работы внутри Спасского кафедрального собора обещают завершить в сентябре. К этому же времени должна быть благоустроена и территория, прилегающая к храму. Проект, затрагивающий улицы Карла Маркса, Кирова и Лермонтова, сейчас проходит экспертизу.

«Здесь должно быть хорошее основание, значит, предстоит много работы по армированию и заливке бетона» - отметил Иван Белозерцев.



«Освещение, система полива, уличная мебель, мусоросборники - будет проведен полный комплекс работ», - сказал главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

Уже приступили к работам по облицовке цоколя главного здания и колокольни. Завершить их планируют к 9 мая. Полностью фасад будет готов к концу июля.

В ходе инспекционного визита на стройплощадку Иван Белозерцев поинтересовался у генподрядчика - остались ли вопросы, которые вызывают сложности.

«Разберитесь в течение недели, доделайте проект. Убедительная просьба - не затягивайте, им тоже нужно планировать свою работу», - поручил губернатор.

Система отопления в здании полностью смонтирована. Теперь требуется 6,5 миллионов рублей на подведении канализации и водопровода.

Также в областном центре начнется масштабная работа по сносу построек на улице Белинского. Несколько ветхих строений, не представляющих исторической ценности, снесут в рамках реализации проекта «Дорога к храму». Предполагается, что от улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору возведут широкую лестницу со смотровой площадкой. К сносу гаражей на участке, который будет благоустроен, уже приступили.