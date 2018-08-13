Губернатор призвал муниципалитеты рассчитаться с долгами за капремонт

Задолженность по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципалитеты должны ликвидировать до 1 октября. Такое поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на видеоконференции 13 августа.

По информации фонда капитального ремонта, средний процент собираемости по взносам за три года реализации программы составляет 88,69%. Средний процент сбора за 2018 год, по состоянию на 1 августа, - 104,18%.

Однако муниципалитеты за свои помещения внесли в фонд чуть более половины взносов, отметили в пресс-службе облправительства. В связи с этим в 2017 году было направлено 12 судебных исков, а с января по август 2018-го – уже 14.

«Простые люди, пенсионеры откладывают копейки и платят за капитальный ремонт. А у муниципальных образований есть огромные долги. Поручаю до 1 октября главам муниципальных образований закрыть задолженность по взносам за свои жилые помещения в полном объеме. В противном случае, я поручу министерству финансов снять с муниципалитетов субвенции, а главы администраций поплатятся должностями», - сказал Иван Белозерцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».