Губернатор призвал больше рассказывать о победителях конкурса профмастерства

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14 октября 2019, 16:36Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 14 октября на совещании с главами администраций и муниципальных образований подвел итог награждения победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии».
«Главным призом конкурса в разных номинациях был автомобиль. И борьба за первое место, вы знаете, была очень серьезной. За вторые места также были предусмотрены дорогие подарки: телевизоры, ноутбуки», - сказал Иван Белозерцев.
Он отметил, что победители – настоящие профессионалы, которые должны быть примером для молодежи и гордостью муниципальных образований.
«Я прошу через средства массовой информации больше рассказывать об этих людях, которые стали победителями областного конкурса. Они этого заслуживают», - цитирует слова губернатора пресс-центр регионального правительства.
Напомним, В 2019 году участниками конкурса стали 144 человека. За звание лучшего боролись машинисты маневровых тепловозов, машинисты кранов, стеклодувы, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, операторы машинного доения коров, пчеловоды, каменщики, грейдеристы, маляры и электромонтеры по ремонту и обслуживанию распределительных сетей. Награждение состоялось 11 октября. Победителям Иван Белозерцев вручил ключи от автомобилей Datsun, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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